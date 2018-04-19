العراق يشن غارات جوية على مواقع داخل سوريا لتنظيم "داعش"

شنت القوات الجوية العراقية، اليوم الخميس، غارات على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، بحسب بيان حكومي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان: "نفذت قواتنا الجوية.. اليوم، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وأرجعت هذه الغارات إلى "وجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية".

وتابعت أن "هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة، بعد أن قضينا عليها عسكريا في العراق".

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون أول 2017، اكتمال استعادة الأراضي العراقية التي كان "داعش" يسيطر عليها، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

ولم توضح الحكومة العراقية المواقع السورية التي استهدفتها المقاتلات اليوم.

وفي فبراير/ شباط 2017، شنت مقاتلات عراقية غارات على أهداف لـ"داعش" في سوريا، بالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.