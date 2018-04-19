مقتل 11 مدنياً في غارة لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على سجن بالحسكة

أعلنت مصادر محلية في محافظة الحسكة السورية مقتل 11 مدنيًا، إثر قصف قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، سجنًا خاضعًا لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس.

وقالت المصادر، اليوم، إن مقاتلات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت سجنًا في قرية "أبو حامضة" التابعة لسيطرة "داعش" في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن مقتل 11 مدنيًا.

ويحكم داعش سيطرته على ريف منطقة "الشدادي" الذي يعد جزءًا من الحدود السورية العراقية في الحسكة، وعلى الريف الشرقي لمحافظة حمص، ونقاط معينة في العاصمة دمشق والقنيطرة.