الجيش الإسرائيلي يهدد متظاهري غزة: حياتكم في خطر

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية في المواقع التي سيتظاهر فيها الفلسطينيون، قرب السياج المحيط بقطاع غزة، مشيرا أن حياتهم في خطر.

وحسب القناة العبرية العاشرة، حذرت المنشورات الغزيين من المواجهات العنيفة واستهداف قوات الجيش والمستوطنين.

كما طالب الجيش الإسرائيلي المتظاهرين بالابتعاد عن قادة "مسيرات العودة"، وهدد باستخدام كافة أنواع الأسلحة لمنع وصول الغزيين للسياج الحدودي.

في سياق متصل ذكر موقع "واللا" العبري أن 120 قناصا وقوات معززة من الجيش الإسرائيلي انتشرت اليوم استعدادا لمسيرة العودة التي تأتي مع إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

واعتبر الكاتب الإسرائيلي أمير بوخبوط في موقع "واللا" أن هذه الاستعدادات ليست كافية، إن لم يوازها وضع إستراتيجية شاملة لمواجهتها وصولا إلى وقفها.

وقال بوخبوط إن الفلسطينيين مثلا تمكنوا من استخدام الطائرات الصغيرة كسلاح يحمل مواد حارقة استهدفوا بها حقول المزارعين الإسرائيليين في الجانب الثاني من السياج.

وأضاف أن الفلسطينيين تمكنوا سبع مرات من إشعال النار في تلك المزارع، فيما فشلت ثلاث محاولات أخرى، وهذا يشكل تحديا جديدا لإسرائيل.

ويحيي الفلسطينيون، في الـ17 إبريل/نيسان من كل عام، يوم "الأسير الفلسطيني"، الذي أقره المجلس الوطني في 17 إبريل 1974، كيوم وطني للوفاء للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

ومنذ 30 مارس / آذار الماضي، يتجمهر فلسطينيون قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، في إطار مسيرات العودة التي من المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى النكبة 15 مايو / أيار المقبل.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن سقوط 35 فلسطينيا، وإصابة الآلاف.