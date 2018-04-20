مقتل أربعة رجال أمن سعوديين بإطلاق نار في جنوب البلاد

قُتل أربعة عناصر أمن سعوديين وأصيب أربعة آخرون بجروح الخميس عندما تعرضت نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير جنوب البلاد لإطلاق نار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة أنه تم "تحديد هوية عدد من المتورطين" في إطلاق النار "والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية"، مضيفةً "تقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن".

وتابعت "كما أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله"، موضحة أنه مواطن سعودي.

ومنطقة عسير محاذية للحدود مع اليمن حيث بدأت السعودية على رأس تحالف عسكري عملياتها في آذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة ومناطق يمنية أخرى.