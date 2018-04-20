مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة وإصابة العشرات

قتل مواطنان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان له، إن "الشاب أحمد رشاد العثامنة (24 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى اثنين و40 إصابة".

وفي وقت سابق أعلن القدرة عن مقتل أحمد نبيل أبو عقل (25 عاماً)، إثر إصابته برصاصة في رأسه شمالي القطاع.

وصباح اليوم، بدأ المئات من الفلسطينيين، بالتوافد نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، المقامة على بعد 650 متراً من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بمسيرة اليوم التي أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى".

ووصل عدد القتلى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس/آذار الجاري، إلى 37 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.