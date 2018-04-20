مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 445 في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي

قتل 4 فلسطينيين وأُصيب 445 بجراح مختلفة، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمشاركين في "مسيرات العودة"، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، إن الفلسطيني سعد أبو طه (29 عاماً) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأوضح أنّ "445 فلسطينياً أصيبوا، منهم 96 إصابة بالرصاص الحي، و49 اختناقًا بالغاز، و9 بشظايا متفرقة، و3 بالرصاص المطاطي"، ولم يوضح طبيعة بقية الإصابات.

وفي بيانات سابقة، أعلن "القدرة" مقتل الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاماً) شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، والشابين "أحمد رشاد العثامنة" (24 عاماً)، و"أحمد نبيل أبو عقل" (25 عاماً)، شمالي غزة، كما أشار إلى وجود 4 إصابات خطيرة، و90 متوسطة.

وتجمهر آلاف الفلسطينيين في 5 نقاط قرب الحدود مع إسرائيل، اليوم، للمشاركة في مسيرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، أشعلوا خلالها عددًا من الإطارات المطاطية، ورشق بعضهم قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

ووصل عدد القتلى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس/آذار الماضي، إلى 39 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.