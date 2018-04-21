بعثة التحقيق الدولية تزور أخيراً موقع الهجوم الكيميائي في دوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زاروا السبت مدينة دوما قرب دمشق التي استهدفت في السابع من نيسان/أبريل بهجوم كيميائي من قبل قوات الأسد.

وقالت الوزارة في بيان: "بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (...) زارت قبل ظهر يوم 21 نيسان/أبريل في مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه".

وكانت بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وصلت الى سوريا في الرابع عشر من نيسان/ابريل.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "نتطلع الى قيام مفتشي وكالة حظر الاسلحة الكيميائية، باجراء التحقيق الاكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبان يقدموا تقريرا موضوعيا" عن الحادثة.

وتابع البيان: "خاصة وانها الزيارة الاولى لمكان حادث كيميائي مفترض" معتبراً أن "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة اكتفيتا حتى الان باجراء تحقيقات عن بعد استنادا الى معلومات يقدمها معارضون للسلطات الرسمية" السورية.

واتهمت الدول الغربية روسيا مراراً بعرقلة وصول المفتشين الى مكان الهجوم في دوما الامر الذي تنفيه موسكو رغم إقرارها بتأخير وصولهم الثلاثاء الماضي بعد تذرعها بالحاجة إلى موافقة أمنية من الأمم المتحدة.