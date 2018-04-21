الشرطة السعودية تتحدث عن إسقاط طائرة درون ترفيهية حلقت فوق القصر الملكي

أفادت معلومات بسماع دوي إطلاق نار حول القصر الملكي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاحقاً، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحاً للمتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أكد فيه أن سبب إطلاق النار يعود إلى قيام الحرس الملكي بإسقاط "طائرة لاسلكية ترفيهية" من نوع درون حلقت مساء فوق القصر بحي الخزامي.

وقال المتحدث إنه "عند الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت (...) لاحظت إحدى نقاط الفرز الامني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)".

وأَضاف أن الطائرة الصغيرة لم يكن "مصرحاً لها بذلك مما أقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

وأوضح أن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.