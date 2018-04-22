السعودية تتجه لتقنين استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الترفيه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأحد أن المملكة باتت في المراحل الأخيرة من تنظيم استخدام الطائرات المسيرة لأغراض ترفيهية بعدما استدعى تحليق إحداها فوق حي يضم قصورا ملكية في الرياض تدخلا أمنيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قوله إن "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد +الدرون+ في مراحله النهائية".

وأضاف أنه إلى حين صدور القواعد التنظيمية الجديدة، سيتعين على هواة استخدام هذه الطائرات "الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه".

ويأتي البيان بعد يوم من إعلان المملكة اسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت فوق حي في الرياض يضم قصورا ملكية.

وانتشرت تسجيلات مصورة لم يكن من الممكن التأكد من صحتها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اطلاق رشقات نارية في الحي.

ونفت الحكومة السعودية حدوث أي خرق أمني، مشيرة إلى ان تحقيقا فتح في الحادثة.

ومنعت هيئة الطيران المدني السعودية في 2015 استخدام الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد "من كافة الأنواع والأحجام" دون الحصول على تصاريح مسبقة.