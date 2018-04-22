العراق يعلن أن غاراته في سوريا قتلت 36 من تنظيم داعش بينهم قادة

أعلن متحدث باسم الجيش العراقي مقتل 36 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في الغارات التي شنتها القوات الجوية العراقية على سوريا الخميس.

وقال العميد يحيى رسول، في بيان الأحد، إن الغارات الجوية أصابت موقعا يلتقي فيه مقاتلو تنظيم داعش وأهدافا أخرى، مؤكداً أن ستة من قادة التنظيم من بين القتلى.

وبعد ساعات من شن الغارات الجوية، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الطائرات العراقية المقاتلة ضربت مواقع لتنظيم داعش في منطقة بطول الحدود، يقول إنها تشكل تهديدا للعراق.

وتمكنت القوات الأمريكية وحلفاؤها من إرهابيي "ي ب ك" من جهة، وقوات الأسد وحلفاؤها من القوات الروسية والمليشيات الإيرانية من طرد مقاتلي التنظيم من معظم الأراضي السورية التي كانت خاضعة لسيطرتهم، بيد أن التنظيم حافظ على وجوده في مناطق صحراوية نائية على طول الحدود مع العراق وسلسلة قرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات.