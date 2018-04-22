النائب العام المصري يأمر بحجب لعبة إلكترونية تقود للانتحار

أمر مكتب النائب العام المصري السبت بحجب لعبة "الحوت الأزرق" إلى جانب ألعاب إلكترونية أخرى تُعتبر "خطيرة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.

وتدفع لعبة "الحوت الأزرق" المراهقين إلى مواجهة مجموعة تحديات خطيرة على مدى خمسين يوما، وفي كل مرة يكون التحدي أخطر مما سبقه، حتى يصلوا إلى المرحلة النهائية المتمثلة بالانتحار.

ولا تنحصر الانتقادات الموجهة إلى لعبة "الحوت الأزرق" (بلو ويل) في مصر، بل تتعداها إلى دول عدة للاشتباه في تسببها بحالات انتحار كثيرة في صفوف مراهقين، ومن ضمنها بلدان عربية مثل تونس والمغرب والجزائر.

ومخترع اللعبة هو الشاب الروسي فيليب بوديكين (21 عاماً)، وقد ألقي القبض عليه في أواخر 2016 واتُهم بالتحريض على الانتحار.

وقد أصدر النائب العام المصري "قراراً بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث الألعاب الالكترونية على شبكة الانترنت ومنها ما يسمى الحوت الأزرق"، مشيرا إلى أن ذلك يُعتبر "أمراً متعلقاً بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد".