حريق جديد يشب في أحد أبراج دبي

شاهد أحد مراسلي الأسوشيتد برس الدخان يتصاعد بعد ظهر اليوم الأحد من قمة برج الماس في حي أبراج بحيرات الجميرة، فيما تعذر التواصل مع ملاك البرج.

ووصلت فرق الدفاع المدني في دبي إلى موقع الحريق غير أن السلطات لم تعقب على الحادث.

منيت مدينة دبي التي تعج بناطحات السحاب بموجة من الحرائق التي تشب في أبراجها الشاهقة.

مررت دبي قواعد سلامة جديدة العام الماضي للمنشآت المغطاة بألواح تكسية سريعة الاشتعال، لاستبدال تلك الألواح بأخرى تقاوم الاشتعال.

وأقرت السلطات في الماضي بأن ما لا يقل عن ثلاثين ألف مبنى في أرجاء الإمارات تغطيها ألواح حذر خبراء السلامة من أنها تسرع وتيرة انتشار الحرائق.