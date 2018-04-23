السيطرة على حريق جراء تسرب نفطي بالكويت

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الاثنين، أن فرقها والفرق التابعة لشركة نفط الكويت (حكومية)، سيطرت على الحريق الذي نشب فجراً إثر حصول تسرب نفطي في منطقة المقوع (جنوب) دون وقوع إصابات.

وقال اللواء جمال البليهيص، نائب المدير العام لشؤون المكافحة، في بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في "الإطفاء"، إن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق حسب الخطط والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف البليهيص: "لم تسجل أية إصابات في موقع الحادث كما أن عمليات الإنتاج في الشركة لم تتأثر والحادث تحت السيطرة".

أوضح أن "الفرق المعنية بإدارة الحادث، مستمرة في مراقبة الوضع، ولم يتم رصد أي مخاطر أو غازات تؤثر على السلامة العامة في المناطق المحيطة".

وتابع: "في إجراء وقائي سيتم الإبقاء على الشعلة وهي مشتعلة لحرق الغازات المصاحبة، للحد من أية مخاطر بيئية أو صحية".

من جهتها، قالت شركة نفط الكويت، في بيان سابق اليوم، إن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي، وأن الحريق تحت السيطرة، ولا توجد أية قراءات لتسربات الغاز في المنطقة.

وأكدت أن التسرب والحريق لا يشكلان أي خطورة على صحة المواطنين والعاملين.