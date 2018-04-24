الجبهة التركمانية العراقية تسعى لتعزيز عدد نوابها في الانتخابات البرلمانية القادمة

يشهد العراق إجراء انتخابات برلمانية في 12 مايو/ أيار المقبل والتي تتوقع الجبهة التركمانية العراقية أن تفوز فيها بعشرة مقاعد من أصل 328 مقعداً.

رئيس الكتلة التركمانية في برلمان إقليم شمال العراق، آيدن معروف، قال إن الجبهة التركمانية حزب رئيسي في البلاد، ويمثل غالبية أصوات تركمان العراق. وأضاف في تصريح للأناضول: "نطمح بالفوز بمزيد من المقاعد في الانتخابات القادمة، لزيادة تمثيل التركمان في البرلمان العراقي".

وتابع: "نشارك في الانتخابات في كل من محافظتي كركوك وأربيل بقائمة باسم الجبهة التركمانية، كما نشارك مع عدد من القوائم غير التركمانية، في 3 محافظات أخرى".

وأوضح معروف أن "الجبهة التركمانية تخوض الانتخابات البرلمانية بـ 70 مرشحاً في 5 محافظات عراقية، ونتوقع الحصول على 3 مقاعد في كركوك، و4 في نينوى، ومقعد واحد في أربيل، ومقعد واحد إلى اثنين في المدن الأخرى".

مشيراً بشكل إجمالي أن الجبهة "تتوقع الفوز بعشرة مقاعد" في الانتخابات المقبلة.

وبشأن احتمالية تغيّر الخارطة السياسية في كركوك وتوزع المقاعد فيها، قال معروف: "يجب أن تقتنع كافة المكونات بالحياة المشتركة في هذه المحافظة، إذ ليس بوسع أي مكون فرض نفسه على الآخر، أو تغييبه عن الحضور".

ووفق المصدر نفسه، فإن "كركوك مدينة حساسة، ويجب التعامل معها بحساسية، فهي مدينة التعايش السلمي بين القوميات، ويجب أن تشارك جميع مكوناتها في المعادلة السياسية، وبصورة مؤكدة سيكون هناك تغيير، لكن سياستنا هي الحفاظ على التوازن السياسي فيها".

وتوقع معروف أن "يحصل المكون الكردي على 5 أو 6 مقاعد، والمكون العربي على 4، والمكون التركماني على 3 أو 4 مقاعد، من أصل 12 مقعداً مخصصة للمحافظة، علاوة على مقعد الكوتا المخصص للمسيحيين".

والتركمان هم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، إنما يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 33 مليوناً.

ويشغل التركمان 9 مقاعد في البرلمان العراقي الحالي من أصل 328 مقعداً، اثنان منها تشغلها الجبهة التركمانية، التي تعد الممثل الرئيسي للتركمان في العراق، عن محافظة كركوك.