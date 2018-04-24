صحيفة: فيلم دعائي بتمويل إماراتي لربط قطر بالإرهاب

ذكر موقع صحيفة "ديلي بيست"، أن مسؤول سابق في وحدة عمليات الدعاية في البنتاغون وبتمويل من الإمارات، كان وراء إنتاج فيلم يربط قطر بالإرهاب.

وقال الكاتبان جيسيكا بيركس وأبيغال فيلدينغ، إن تشارلز أندريا، الذي يدير شركة "أندريا أند أسوسييتس″ لإنتاج الفيلم، قد تسلم مبلغ 500 ألف دولار في آب/ أغسطس؛ لإنتاج فيلم من ست حلقات يربط قطر بالإرهاب الدولي، تحت عنوان "قطر: التحالف الخطير"، استضاف فيه محللين تحدثوا عن علاقة قطر بالجماعات الإسلامية وبحسب ما قاله الكاتبان فإن الفيديو عرض بمؤتمر في معهد "هدسون" في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، شارك فيه متحدثون هاجموا قطر، وكان أبرزهم مدير إستراتيجيات ترامب السابق ستيفن بانون، إضافة إلى وزير الدفاع السابق ليون بانيتا، ومدير "سي آي إيه" السابق ديفيد بترايوس.

ويورد التقرير على لسان المؤسس الشريك في شركة "بيل بوتينغر" تيم بيل، إن أندريا أدار الحملة الدعائية للبنتاغون في العراق أثناء عمله مع الشركة، وتم الكشف عن هذا العقد من مكتب التحقيقات الصحافية وصحيفة "صندي تايمز″ عام 2016، مشيرين إلى أن فريق العمليات النفسية الدعائية في شركة "بيل بوتينغر" تعامل مباشرة مع الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان يقود القوات الأمريكية في العراق.

وذكر الكاتبان في التقرير، أن صحيفة "نيويورك تايمز″ كانت قد كشفت سابقاً عن الدور الذي أداه مستشار سياسي لحاكم الإمارات بالتعاون مع إليوت برويدي المقرب من البيت الأبيض، الذي قدم مقترحات للقيام بحملة معادية لقطر في آذار من العام الماضي.

وأشار الكاتبان إلى أن برويدي كان من المتبرعين لمعهد "هدسون"، الذي نظم المؤتمر المعادي لقطر، ووزع فيه فيلم "قطر: التحالف الخطير".