استقالة مفاجئة لعدد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض

قدم عدد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض استقالاتهم اليوم، وفق ما أورده عدد من المصادر المحلية في المعارضة السورية.

وقد قدم كل من جورج صبرا وسهير الأتاسي وخالد خوجة استقالاتهم اليوم في خطاب موجه إلى رئيس الائتلاف والأعضاء فيه.

فقد أعلنت سهير الأتاسي في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر استقالتها قائلة: "أعلن الانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بعد أن أصبح المسار الرسمي الحالي للحل السياسي في سوريا متطابقاً مع المسار الروسي الذي يعيد تأهيل منظومة الأسد ومجرمي الحرب ويقوّض الحل السياسي الفعلي والجوهري، فيحيله إلى تقاسُم سلطات ومنافع لقوى وشخصيات ودول".

بينما قال جورج صبرة إن استقالته "سببها أن الائتلاف لم يعد ائتلافنا الذي ولد في 11 / 11 / 2012 ، وحمل أمانة الإخلاص لمبادىء الثورة وأهداف الشعب ولأن طرائق العمل والتدابير المعتمدة لا تحترم الوثائق والقرارات، ولا تلتزم إرادة الأعضاء والرؤية الوطنية السورية المستقلة وبسبب التناقضات الجارية بين مكوناته وأعضائه (...) أعلن انسحابي من الائتلاف، والتخلي عن عضويتي في هيئته العامة. متمنياً لكم التوفيق".