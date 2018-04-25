مسؤول كردي سوري: "ب ي د/ بي كا كا" يمنع عودة سكان عفرين إلى منازلهم

قال عضو المجلس الوطني الكردي السوري، "نوري بريمو"، إن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، لا يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم في عفرين، ويُخوّنون كل من يريد العودة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمكتب المجلس في مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، اليوم الأربعاء.

وأشار بريمو، إلى الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في شمالي سوريا.

ولفت إلى أن التنظيم استلم الشمال السوري من نظام الأسد عام 2011، دون إطلاق رصاصة واحدة.

وبيّن بريمو، أن التنظيم حوّل المناطق الخاضعة لسيطرته إلى سجن.

وأردف أن عناصر "ب ي د"، هاجموا أعضاء المجلس الوطني الكردي السوري، وأصبحت الحياة السياسية في مناطق شمالي سوريا في ظل التنظيم لا تطاق.

وأشار إلى أن الناس في تركيا لا ينصتون إلى منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ولا يرفعون راياتها في أي مكان، في حين يقوم تنظيم "ي ب ك" بتعليق صور كبيرة لـ"عبد الله أوجلان" (زعيم بي كا كا) على جميع الجبال المحاذية للحدود التركية.

واستذكر بريمو، قيام تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" بمنع المدنيين من الخروج من عفرين عندما بدأت تركيا عملية غصن الزيتون.

وأوضح "أثناء العملية العسكرية التركية كان التنظيم يتهم الراغبين في الخروج من عفرين بالخيانة وبأنهم عصابات، والآن يُخوّن الراغبين في العودة إلى منازلهم في عفرين".

وفنّد بريمو، مزاعم التنظيم الإرهابي بأن تركيا تقوم بتغيير ديمغرافية عفرين.

ولفت إلى أن التنظيم نفسه يمنع السكان من العودة إلى منازلهم في عفرين.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة في "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 58 يومًا على انطلاق العملية.

وشرعت تلك القوات في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.