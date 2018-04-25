نصيحة ليهود ألمانيا بعدم ارتداء قلنسوة الرأس

نصح زعيم ديني يهودي في ألمانيا الناس بعدم ارتداء القبعات الدينية اليهودية لدى تجولهم في المدن الكبيرة على خلفية اعتداء في الشارع وقع الأسبوع الماضي على شابين كانا يرتديان تلك القبعة.

وقد أضاف الهجوم الذي وقع في برلين ويشتبه في أنه من فعل طالب لجوء سوري عمره 19 عاما، إلى المخاوف المتزايدة في ألمانيا بشأن معاداة السامية.

فقد قال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، في حديث مع الإذاعة العامة في برلين، أمس الثلاثاء، إن ارتداء الكيباه صحيح من حيث المبدأ لكنه ينصح الأفراد "بعدم إظهار أنفسهم وهم يرتدونها علنا في مدن كبيرة في ألمانيا، وأن يرتدوا قبعات البيسبول أو شيئا آخر لتغطية رؤوسهم بدلا منها."

وقال شوشتر إن على اليهود تجنب ارتداء الرموز الدينية في هذا البلد بسبب تزايد مخاطر استهدافهم باعتداءات.