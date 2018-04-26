أنباء عن عودة حفتر إلى ليبيا اليوم قادماً من القاهرة

وصل "حفتر إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين (...) ويتمتع بصحة جيدة وسيعود إلى بنغازي خلال ساعات"؛ وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية الخاصة وفي وقت سابق الأربعاء، عن عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس نواب طبرق، طارق الجروشي.



وكان المتحدث باسم القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، التي يقودها خليفة حفتر، أحمد المسماري، كشف أن حفتر أجرى مشاورات بالقاهرة الأربعاء، وأنه سيعود مساء الخميس إلى ليبيا.



وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال مصدر مصري مطلع على اللقاءات الليبية، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن خليفة حفتر يتواجد بالقاهرة لإجراء مشاورات مع الجانب المصري، وسيغادر الخميس إلى بنغازي (شرقي ليبيا)، متحفظا على ذكر تفاصيل أكثر.



فيما أوضح المسماري، في مداخلة هاتفية مع تلفزيون فرانس 24، مساء الأربعاء، أن خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق "سيعود غدا إلى ليبيا، بعد جولة دامت لفترة تخللتها لقاءات دولية وبعض الفحوصات الطبية بفرنسا".



وأكد أن الوضع الصحي لحفتر "ممتاز"، مشيرا إلى أنه اجتمع معه وآخرين أمس واليوم بالقاهرة لترتيب بعض الأمور، وعقد الأربعاء "اجتماعات ثنائية مع الجانب المصري".



ولم يصدر أي تعليق من السلطات المصرية بخصوص وصول حفتر أو مغادرته حتى الساعة 21:25 ت.غ، غير أن تقارير محلية كانت تشير لوصول حفتر للقاهرة يوم الثلاثاء.



وكان حفتر تعرض لوعكة صحية مؤخراً، ونقل في 11 أبريل/ نيسان الجاري، إلى المستشفى التعليمي العسكري في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.



ومنذ مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لم يظهر حفتر علنًا، بعد أن أعلن قرب ما أسماه "تحرير مدينة درنة (شرق)" من سيطرة قوات "مجلس شوري مجاهدي درنة"، وذلك عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة.



ومنذ أشهر، ترعى القاهرة اجتماعات ليبية للوصول إلى توافق ليبي ليبي للأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات حيث يتصارع على السلطة والنفوذ هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، المدعومة من قوات حفتر.