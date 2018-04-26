اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمحادثات أستانة السبت القادم

سيجتمع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا - روسيا - إيران)، السبت المقبل في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ الوزراء الثلاثة التركي مولود تشاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف سيبحثون في اجتماع موسكو، التعاون الجاري بين البلدان الثلاثة بشأن الأزمة السورية، وذلك في إطار آلية العمل المتفق عليها خلال محادثات أستانة.

كما سيبحث الوزراء، الخطوات التي سيتم الإقدام عليها في المرحلة المقبلة.

وانطلقت محادثات أستانة بمبادرة من الدول الضامنة في يناير/ كانون الثاني عام 2017، بهدف حل الأزمة السورية.

وكان آخر لقاء جمع بين تشاويش أوغلو وظريف ولافروف، في 15 مارس/ آذار الماضي، في العاصمة الكازاخية أستانة.