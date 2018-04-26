الدول المانحة لمستقبل سوريا "تعد" بتقديم مليارات الدولارات للاجئين

انتهت أمس أعمال مؤتمر الدول المانحة لمستقبل سوريا في بروكسل، وقد قدمت خلال الجهات المانحة وعداً بتقديم مساعدات بقيمة 4,4 مليارات دولار لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في 2018 مع التشديد على روسيا وإيران للضغط على نظام دمشق لإحياء العملية السياسية.

مع ذلك، فالنتائج كانت دون التوقعات وعلق مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الملحة في الأمم المتحدة مارك لوكوك "كنا نتمنى المزيد لكنها بداية جيدة".

من جهتها، انتقدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية ما اعتبرته ردا "غير ملائم تماما" على الأزمة الإنسانية في سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قدرت الحاجات بحوالي 3,5 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في سوريا و5,6 مليارات دعما للاجئين في البلدان المجاورة (أي ما مجموعه حوالي 9 مليار دولار). وأكدت الامم المتحدة أن 13 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة بينهم 5,6 ملايين في وضع ملح.

* مباحثات متوترة:

اللافت أن الولايات المتحدة، وهي المانح الأكبر، لم تعلن مساهمتها فيما يتوقع أن تبلور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن اللاجئين السوريين في تركيا لمنح ثلاثة مليارات يورو على أمد عامين.

وتحدث المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس عن تعهدات إضافية بقيمة 3,4 مليارات دولار للعامين 2019 و2020 مشيدا بكون 75 في المئة من الوعود التي قطعت الأربعاء مصدرها دول في الاتحاد الأوروبي.

كذلك، لم يكن الجانب السياسي في مؤتمر بروكسل سهلا في ظل مشاركة أكثر من ثمانين بلدا ومنظمة غير حكومية ووكالة إنسانية. فأقرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن المباحثات مع ممثلي روسيا وإيران اللتين تدعمان النظام السوري "كانت أحيانا متوترة للغاية".

من جهته، قال دي ميستورا "يجب أن يدرك من يعتقدون أنه يمكن الوصول إلى السلام عبر تحركات عسكرية أن ذلك سيكون انتصارا زائفا. ومن مصلحة الحكومة السورية التوصل إلى حل سياسي".

ووجهت موغيريني تحذيرا مؤكدة أن "مال الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يكون متوفرا ما دام ليس هناك بداية لعملية انتقال سياسي في جنيف" حيث جرت مفاوضات برعاية أممية. مضيفةً: "لا يتصورن أحد أننا سنمول بشار الأسد. ولهذا السبب ينبغي دعم حل سياسي".

ويعقد مؤتمر جديد للمانحين في بروكسل عام 2019. وعلقت موغيريني عليه بقولها "نأمل بأن يخصص لإعادة الإعمار".

وفي السياق نفسه، قال سكرتير الدولة الفرنسي لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية جان باتيست لوموين "علينا أن نقول لا ونمنع المجتمع الدولي من أن يكون شريكا في هذه الجرائم".

وقد وعدت فرنسا بـ1,1 مليار يورو لما بين 2018 و2020 بينها 850 مليونا من القروض للدول التي تستقبل اللاجئين.