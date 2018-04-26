طلبات البحث عن المفقودين في سوريا تغرق مكاتب الصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تنوء تحت حوالي 13 ألف طلب تقدم بها سوريين يبحثون عن أفراد مفقودين من عائلاتهم، خلال الأشهر الستة الماضية فقط.

جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة يوم أمس الأربعاء، بيتر ماورير الذي قال للصحفيين إنه قبل ذلك كانت المنظمة تتلقى "بضع مئات" من الطلبات في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من الصراع، وتلقت ما بين 30 الى 50 طلب بحث شهريا فقط.

وأوضح ان طلبات البحث عن مفقودين جاءت من كافة المناطق السورية والبلدان المجاورة وأوروبا والولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم.

ومع تصاعد الصراع ودخوله العام الثامن الآن، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الزيادة في طلبات البحث ربما تتعلق بالسوريين العائدين الى أماكن "مستقرة نوعا ما" من البلاد حيث لا يوجد قتال وينتابهم القلق حيال أفراد أسرهم. وأضاف أن اللجنة الدولية كانت إيجابية أكثر فيما يتعلق بقضية السوريين المفقودين.

واعترف ماورير بأن الصليب الأحمر لم يحقق سوى نجاحا محدودا للغاية حتى الآن في لم شمل أفراد الأسر وأضاف أن موظفي الصليب الأحمر زاروا بعض السجون، مضيفاً: "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز الأمنية التابعة للجيش وأجهزة الأمن في سوريا. كما لا نستطيع الوصول في الوقت الحالي إلى مرافق الاحتجاز التابعة للمعارضة"، وفقا لماورير.

وذكر أن قضية المفقودين السوريين ترتبط أيضا بقضية الأجانب الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق مع جماعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم داعش والقاعدة.