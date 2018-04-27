أمطار وسيول وأحوال جوية استثنائية تشهدها منطقة الشرق الأوسط

تسود منطقة الشرق الأوسط، لليوم الثالث على التوالي، وفي شرق البحر المتوسط بخاصة، حالة جوية متقلبة تصاحبها أمطارا غزيرة تحولت في أكثر الأحيان إلى سيول، مصحوبة بعواصف رعدية وترابية، تسببت، حتى صباح اليوم الجمعة، بسقوط نحو 18 قتيلا، وخسائر مادية كبيرة.

الجزائر:

ففي الجزائر أعلنت قوات الدفاع المدني، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم الخميس، إثر فيضانات اجتاحت ولايتين غربي الجزائر، خلال الـ48 ساعة الماضية، وخلفت أضرارًا مادية كبيرة.

وتم انتشال جثتي شخصين، كانا على متن سيارة جرفتها مياه الوادي، في قرية مريجة، بولاية تيارت (450 كلم غرب العاصمة)، في حين لا تزال عملية البحث عن شخص ثالث، كان برفقتهما متواصلة، إضافة إلى وفاة 3 أشخاص بعد أن جرفت سيارتهم سيول فيضانات وادي الصافي، ببلدية بوعلان.

إسرائيل:

وفي إسرائيل ارتفعت صباح اليوم الجمعة حصيلة قتلى مدرسة تمهيدية للخدمة العسكرية جرفتهم السيول إلى 10 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة عن مخاوفها من فقدان سائق شاحنة جرفتها السيول في منطقة وادي عربة (جنوبي إسرائيل).

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه تم العثور على جثة لفتاة يتوقع أنها للضحية العاشرة في السيل الجارف الذي باغت 25 طالبًا وطالبة من المدرسة التمهيدية للخدمة العسكرية "بني تسيون"، أثناء رحلة مدرسية أمس.

وجرفت السيول الشديدة جزءا صغيرا من الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل في منطقة مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين لعزله عن مدينة القدس الشرقية المحتلة.

الضفة الغربية:

وفي جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عثر صباح الجمعة على جثة طفلين فلسطينيين، في بركة مياه، تشكلت جراء الأمطار في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين بمحافظة الخليل (جنوب)، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتعاملت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم جمعية الهلال الأحمر مع عشرات النداءات في التجمعات البدوية في بادية القدس الشرقية، والأغوار، جراء السيول.

مصر:

وفي مصر، لقي شخص مصرعه صعقا بكهرباء أحد أعمدة الإنارة في محافظة الدقهلية شمالي البلاد، وأغلقت طرق رئيسية، وغرقت أحياء شرقي العاصمة المصرية، جراء أمطار رعدية وسيول نادرة، يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أعاق حركة السير، وهو ما دفع الحكومة، أمس الخميس، للاعتذار وتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين.

وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطت في المحافظات المصرية إلى إغلاق عدد من الطرق، وأعلن مجلس الوزراء، عن أرقام إضافية تعمل على مدار 24 ساعة، في إطار مواجهة السيول.

سوريا:

أصيب في سوريا ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من السيارات اليوم الجمعة، نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق وغيرها، حسب "سانا"، وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري.

وأدت السيول الجارفة في دمشق إلى جرف خمس سيارات على الأقل في وادي السفيرة بمنطقة ركن الدين السكنية ما أدى إلى إصابة شخصين كما جرفت السيول امرأة في الطريق مشيرا إلى نقل المصابين إلى المشفى، حيث تلقوا العلاج قبل مغادرته.

لبنان:

وأجلت فرق الإسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر اللبناني أمس الخميس، مدنيين اثنين في منطقة بعلبك الهرمل، شرقي لبنان، كانا عالقين في مجرى السيول.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن سقوط الأمطار الغزيرة أدى إلى ارتفاع منسوب نهر العاصي، شرقي البلاد، وأن المياه غمرت ضفتي النهر من النبع، وصولا إلى منطقة جسر العاصي، حيث أحدثت أضرارا في المقاهي وأحواض السمك والمشاريع الزراعية.

السعودية:

شهدت عدة محافظات بالممكلة العربية السعودية هطولات كبيرة أيضا من الأمطار الغزيرة، في منطقة عسير وأبها وظهران الجنوب وتبوك والباحة والرس والقصيم ونجران.

وصاحب الأمطار الغزيرة عاصفة ترابية أدت إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير وتسببت في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وانقطاع الكهرباء، قدمت على إثرها الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لانقطاع الخدمة بشكل جزئي عن عدد من المشتركين بالنعيرية والجبيل مساء الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما هطلت كميات من البَرَد في المدينة المنورة.

الأردن:

في الأردن أدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية وغرق للمركبات وانقطاع للتيار الكهربائي ومداهمة المياه للمنازل، خاصة في محافظة إربد، شمالي البلاد، وطريق وادي الغفر الذي أغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك طريق الزارة البحر الميت، وعدة طرق أخرى.

وأخلت كوادر الدفاع المدني والمجالس البلدية المحلية بعض الأسر التي داهمت مياه الأمطار منازلها، كما تم إنقاذ سائقي المركبات التي غرقت بالمياه، مما أدى إلى إغلاقها.

العراق:

وفي العراق أفادت مصادر أمنية أمس الخميس بإنقاذ شخصين داخل أحد المحلات التجارية نتيجة انهيار سقفه بفعل الأمطار في محافظة النجف (جنوب)، وحذرت الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار شديدة في محافظتي الأنبار(غرب) وديالي (شرق).