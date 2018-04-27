الخارجية الألمانية: روسيا مطالبة بالمساهمة بشكل أكبر لإيجاد حل سياسي في سوريا

طالبت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها روسيا "بالمساهمة بشكل أكبر" في التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها هايكو ماس على هامش جلسة مفاوضات مصغرة حول سوريا، عقدت في باريس، مساء الخميس، بمشاركة رفيعة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والأردن.

وقد أبدى وزير الخارجية الألماني استعداد بلاده "لإطلاق محادثات مع روسيا" وقال: "بعد جمع الأموال من أجل سوريا في بروكسل، أمس، يجب إعطاء إشارة البدء لعملية سياسية هناك اليوم "، حسب ما نقلته وزارة الخارجية الألمانية وصحيفة "دي فيلت" الألمانية.



وأضاف "لن يكون هناك سلام في سوريا دون حل سياسي"، وتابع: "ألمانيا مستعدة للعب دور رئيسي في إطلاق محادثات مع روسيا"، حول الأزمة السورية.



واستطرد "يجب أن تساهم روسيا بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية هناك" معتبراً أنه "لا حل سياسيا في سوريا بدون روسيا".



هذا وقد اختتم، الأربعاء، المؤتمر الدولي للمانحين حول سوريا، الذي عقد في بروكسل، لمدة يومين، بمشاركة 85 دولة ومنظمة دولية، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسوريا.



ونجح المؤتمر في الحصول على وعود بالمساهمة بأكثر من 4 مليارات يورو مساعدات للسوريين المتضررين من الحرب.