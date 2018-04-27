الخارجية الألمانية: لن نسكت على مشروع الأسد الرامي لمصادرة أملاك اللاجئين

أكدت الخارجية الألمانية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطط نظام بشار الأسد "الغادرة لمصادرة أملاك" اللاجئين السوريين، مطالبة حليفته الأولى روسيا بمنع حدوث ذلك قائلة إنها تعتزم التحرك أوروبيًا وأمميًا.

ويتعلق الأمر بموسوم بقانون وقعه بشار الأسد مطلع أبريل/نيسان الجاري، حول ما أسماه خطط التنمية بالبلاد والذي يعطي ملاك العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يومًا لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا فستصادرها الدولة.

هذا ويصعب، إن لم يكن يستحيل، على ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من قمع النظام تقديم هذه المستندات لحكومة الأسد خلال هذا السقف الزمني، وبالتالي فإن أملاكهم ستصادر.

ونقلت صحيفة سوددويتشه Süddeutsche اليوم عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن "الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين".

وتابعت "تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وأضافت "الأسد يحاول تغيير الوضع في سوريا بشكل جذري في مصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجددًا".

ومضت قائلة "نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية". مضيفة "ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، لمنع تطبيق هذه القوانين".

وتابعت "الأمر يتعلق بمصير أفراد عاشوا معاناة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية ويأملون في أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سوريا في وقت ما".

ويعيش في ألمانيا حوالي 500 ألف من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، حسب الصحيفة.