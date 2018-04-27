غزة.. الفلسطينيون يقيمون صلاة الجمعة في مخيمات العودة الخمسة على الحدود

أدى مئات الفلسطينيين، صلاة الجمعة في مخيمات العودة الخمسة، المقامة على بعد 650 متراً من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقال خطيب الجمعة، الذي أمّ بالمصلين في مخيم العودة شرقي مدينة غزة: "أهل فلسطين اليوم يتوحدون على هدف واحد وتحت علم واحد، وضد عدو واحد".

وأضاف: "خرج الفلسطينيون بمئات الآلاف في مسيرة العودة وكسر الحصار، من أجل انتزاع حقوقهم في العودة، ولإعلاء صوت فلسطين".

وذكر أن مسيرات العودة "سطّرت انطلاقاً لمرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل، وأن أهل غزة لن يقبلوا بعد اليوم أن يعيشوا هذا الحصار الظالم، والموت البطيء، لا بد لهذا الحصار أن ينكسر ويزول".

واستكمل قائلاً: "يوم 15 من مايو/ أيار يوم فارق، وننتظر الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم لتعزيز معنى العودة لكل أرض فلسطين".

وفي المخيّم الذي أقيم شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، قال خطيب الجمعة، الذي أمّ بالمصلين هناك "إن الحراك الشعبي من أجل الأرض جزء من الدين، ولا يمكن تأسيس دولة وحضارة ومستقبل بوجود الاحتلال".

وأضاف: "فلسطين تمتلك من الخيرات ما يمكنها أن تصبح دولة اقتصادية وسياسية قوية، لكن الاحتلال يمنعنا من التحكم بثرواتنا".

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات الفلسطينيين، نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، للمشاركة في المسيرة التي أطلقوا عليها اسم "جمعة الشباب الثائر".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة المفرطة، ما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.