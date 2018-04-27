وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا حالياً وستشهدون "جهداً إضافياً"

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الخميس أمام الكونغرس أن فرنسا أرسلت جنوداً من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأميركية هناك، مؤكداً أن بلاده لن تنسحب من سوريا "في الوقت الحالي".

ويؤكد ماتيس بذلك معلومات صحافية بهذا الصدد، علما أن الحكومة الفرنسية تتجنب عادة كشف معلومات تتعلق بتحركات قواتها.

ويأتي كلام ماتيس ردا على سؤال حول إعلان ترامب مرارا عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا "قريباً جداً".

وقال ماتيس ردا على هذا السؤال "في الوقت الحالي لن ننسحب (...) ستشهدون جهداً إضافياً في وادي الفرات في الأيام المقبلة ضد ما تبقى من الخلافة" في إشارة الى تنظيم داعش.

وتابع أن القتال ضد التنظيم "جار حاليا"، مضيفا أن العمليات العسكرية للتحالف الدولي ستتكثف ايضا على الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.