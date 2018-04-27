مسيرات غزة.. قتيلان و٣٥٠ جريحاً والمئات يقتحمون الجدار الفاصل

اقتحم مئات الشبان الفلسطينيين، السياج الفاصل الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة الأناضول، المتواجد في المكان، إن المئات من الشبان الذين تجمهروا منذ صباح اليوم، اقتحموا السياج الفاصل، وعبروا إلى الشق الثاني من الحدودي.

وأضاف إن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بكثافة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينييْن اثنيْن، فيما أصيب 349 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وسبق لوزارة الصحة أن أعلنت عن إصابة 168 مواطناً فلسطينياً، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين .

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في تصريح مكتوب: "168 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز منهم 11 من الطواقم الطبية والصحفية".

وأوضح أنّ من بين الجرحى 45 إصابة بالرصاص الحي، و96 بالغاز المسيل للدموع، و12 بشظايا متفرقة، و9 بالرصاص المطاطي، و6 لم يوضح طبيعة إصابتهم.

ولفت إلى أن من بين الإصابات 12 طفلا، و9 سيدات.

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات الفلسطينيين، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في المسيرات.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيا وإصابة الآلاف.