السعودية: غارة جوية تقتل قادة للحوثيين بالعاصمة اليمنية

ذكرت وسائل إعلام حكومية في السعودية أن غارة جوية قادتها السعودية استهدفت اجتماعاً رفيع المستوى لمتمردي جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية أسفرت عن مقتل اثنين من قادة الجماعة وعشرات من مسلحيها.

وقال التلفزيون السعودي إن ضربة يوم الجمعة أسفرت أيضاً عن مقتل أكثر من 50 من رجال الميليشيا من بينهم زعيمان، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت قناة العربية أن الضربة أصابت مبنى تابعاً لوزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون. وأضافت أن أكثر من 38 مقاتلا من الحوثيين من بينهم زعيمان قتلوا في الهجوم الذي استهدف اجتماعا رفيع المستوى.

واعترفت قناة المسيرة، وهي قناة إخبارية يديرها الحوثيون، بأن زعماء الجماعة التقوا الجمعة لمناقشة جنازة صالح الصمد، وهو زعيم سياسي للحوثيين قتل في وقت سابق جراء غارة جوية سعودية. ومع ذلك، ذكرت المحطة فقط غارة جوية مساء الجمعة في صنعاء قالت إنها أسفرت عن إصابة مدنيين.

في هذه الأثناء، يواجه الحوثيون، المدعومون من إيران، انتقادات لزرع ألغام قتلت وشوهت مدنيين، في حين تفيد تقارير بأنهم يحولون المعونات الإنسانية إلى كوادرهم ويجرون حملات اعتقال جماعية لمعارضيهم.