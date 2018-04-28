حماس: الحكومة اللبنانية رفضت عقد المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني بضغط من عباس

قال مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية رفضت عقد "المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني" المزمع عقده يوم غد الأحد، بالتزامن في بيروت وغزة، وقبل يوم من انعقاد "المجلس الوطني" الفلسطيني في رام الله.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، رأفت مرة،أن "هناك ضغوطا عربية كبيرة جدا تمارس على القوى والشخصيات الفلسطينية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في رام الله" الاثنين المقبل، لمنع انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي.

وقال مرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن عباس بعث إلى السلطة اللبنانية برسائل مشابهة وأن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلبه وأبلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح بأي نشاط سياسي معارض لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة اللبنانية أو السلطة الفلسطينية على هذه التصريحات.

وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها حماس والجهاد والشعبية اللتان قررتا المشاركة في المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني في بيروت وغزة.

ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع عقد "المجلس الوطني" في مدينة رام الله التي تنطلق جلساته الاثنين المقبل.