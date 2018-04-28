لقطة "غير محتشمة" وعلم إيران يثيران جدلاً بأول عرض مصارعة حرة بالسعودية

لقطات نسائية "غير محتشمة"، ورفع مصارعين علم إيران، وغيرها من المشاهد، تسببت بإثارة الكثير من الجدل في السعودية، حول أول عرض للمصارعة الحرة العالمية تستضيفه البلاد، أقيم مساء الجمعة، برعاية حكومية.

واليوم السبت، عجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات والانتقادات التي أطلقها مواطنون، وخصوصًا إزاء إعلان تخلل العرض، الذي بثته القناة الرياضية الحكومية، تظهر فيه نساء معظم أجسادهن عارية، ما دفع هيئة الرياضة إلى تقديم اعتذار رسمي للمشاهدين.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر "رفضها القاطع لذلك (المشهد) في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع".

كما أثار دخول مصارعين أمريكيين من أصل إيراني حلبة المصارعة، أثناء تلويح أحدهما بعلم إيران، جدلًا واسعًا، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن المشهد تمثيلي يعبر عن "قضاء الرياض على مغامرات طهران"، إذ يقوم أحد المصارعين السعوديين الهواة بإلقاء المصارع الأمريكي عن الحلبة.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقّع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اتفاقية مع "فينس مكماهن"، رئيس مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE) لإقامة المنافسات بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

وشهدت البلاد، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها على مدار عقود.