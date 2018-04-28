وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة غدا

يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بزيارة إلى مصر غدا الأحد، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط؛ وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية لدى القاهرة، الجمعة.



وسيجري لودريان خلال زيارته للقاهرة (غير محددة المدة) محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وأفاد بيان صادر عن السفارة أن المحادثات ستتناول "تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين فرنسا ومصر في مجالات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".



كما ستركز المحادثات على "جهود وساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لمشاركة الجهات الفاعلة في هذا الإطار، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، التزامًا بالحل عن طريق التفاوض للتوصّل إلى حل الدولتين".

كما ستتطرق أيضًا إلى "المبادرات التي يجب اتخاذها للقضاء على تنظيم داعش في سوريا، وحرمان النظام السوري من ترسانته الكيميائية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي".



وتنامت العلاقات الفرنسية المصرية، في السنوات الأخيرة، حيث مثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين؛ إذ باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.