هل طلبت فرنسا من مصر إرسال قوات إلى سوريا؟

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إن فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بالقاهرة، عقب مباحثات أجراها الأخير مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على هامش زيارة يجريها للبلاد.

وتحفظ لودريان على الرد على سؤال مراسلة لإحدى الصحف الفرنسية، بشأن طلب فرنسا من مصر إرسال قوات إلى سوريا، وطلب من شكري الرد.

من جانبه، قال الوزير المصري إن "فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا".

وتداولت وسائل إعلام عربية ودولية، مؤخرا، أنباء حول أن زيارة لودريان إلى مصر تهدف إلى إرسال قوات عربية إلى سوريا.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، نفذت واشنطن وباريس ولندن ضربات على أهداف للنظام السوري، بعد أسبوع واحد من هجوم كيمياوي شنه على بلدة دوما بريف دمشق، أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وتلا ذلك مطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف في استخدام السلاح الكيمياوي بسوريا، وسط أحاديث أمريكية عن نية للانسحاب من سوريا وسط خيارات مطروحة بإحلال قوات عربية مكانها.

والجمعة الماضي، أعلنت سفارة فرنسا لدى القاهرة، أن لودريان يجري، الأحد، زيارة غير محددة المدة لمصر، تتضمن "حورا وثيقا" مع السيسي، وأبو الغيط، وشكري، لتناول "المبادرات (لم تسمها) التي يتعين اتخاذها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بصورة دائمة، وحرمان النظام السوري من ترسانته الكيمياوية، إلى جانب الرد على الاحتياجات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي".