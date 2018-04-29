وزير خارجية أمريكا الجديد يدعو ضمنياً من الرياض إلى التصالح مع قطر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أهمية تحقيق الوحدة في الخليج، في إشارة ضمنية إلى دعوة واشنطن الرباعي العربي الذي يقاطع قطر إلى حل الأزمة مع هذه الدولة الخليجية.

جاء هذا في مؤترصحفي مع نظيره السعودي، عادل الجبير، في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد.

من جهة أخرى، شن بومبيو هجوما شديدا على طهران، مشيرا إلى أنها "تزعزع الاستقرار في المنطقة وتدعم الارهاب".

وأردف بالقول "نريد أن نضمن الا تحوز طهران سلاحا نوويا، والاتفاق النووي مع إيران بشكله الحالي لا يوفر هذه الضمانات".

وتابع: "وسنستمر في العمل مع حلفائنا الأوروبيين من أجل إصلاح هذه الاتفاقية، لكن إذا لم تلبّ هذه الاتفاقية رضى الرئيس (دونالد) ترامب، فإنه كما قال سيغادر هذه الاتفاقية".