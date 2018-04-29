وفاة طفل فلسطيني في غزة متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، وفاة مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن المراهق الفلسطيني هو عزام عويدة، وقد تجمع المئات في منزله بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، للمشاركة في تشييعه.

وحمل المشيعون جثته التي لفت بالعلم الفلسطيني نحو مسجد قريب لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه.

وقال هلال عويدة، والد الشاب المتوفى: "ابني شهيد وأنا فخور جداً به".

وقتلت القوات الإسرائيلية حوالي 42 فلسطينياً منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى، في 30 آذار/ مارس الماضي، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل.

ويطالب المتظاهرون بحق عودة اللاجئين وأبنائهم الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها دولة إسرائيل عام 1948.