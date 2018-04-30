السعودية.. بدء محاكمة إسرائيليين اثنين خططا لتنفيذ عمل إرهابي بالحج

بدأت محكمة سعودية، اليوم الاثنين، محاكمة شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية بعدة تهم، بينها "التجسس" لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، والتخطيط لتنفيذ "عمل إرهابي" خلال موسم الحج، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت جريدة "الرياض" المحلية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، بدأت، اليوم، أولى جلسات محاكمة شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية قدموا للمملكة بقصد جمع معلومات للموساد الإسرائيلي.

وبينت الصحيفة، أن لائحة التهم الموجهة ضدهم أيضا "ادعاء المتهم الأول أنه المهدي المنتظر، وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، وتخطيطه لزعزعة أمن الحج".

بدورها أوضحت جريدة "عكاظ" المحلية، أن المتهمين في تلك القضية هما "عربيان يحملان الجنسية الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنهما قدِما للمملكة بجوازي سفر أردنيين للعمرة.

وأضافت أنهما متهمين "بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي بالتجسس على المملكة، وسعيهما لتنفيذ عمل إرهابي خلال موسم الحج لصالح داعش".

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن محاكمة إسرائيليين داخل السعودية، فيما تعد محاكمة جواسيس غير إسرائيليين لصالح تل أبيب أمر نادر في المملكة.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بينهما.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل خمس سنوات حكما في قضية مشابهة، حكم حينها على مقيم عربي بالسجن لمدة 9 سنوات عقب إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.