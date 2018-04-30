قصف مواقع للنظام السوري تتواجد فيها "عناصر إيرانية" بحلب وحماة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ "صواريخ معادية" استهدفت مساء الأحد "مواقع عسكرية" للنظام السوري في محافظتي حماة وحلب، منددة بـ"عدوان" لم تُحدّد الجهة التي نفّذته.

وفي الرابع عشر من نيسان/أبريل، كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت ضربات استهدفت العديد من المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري، ردا على هجوم كيميائي مفترض أدى بحسب مسعفين الى مقتل العشرات في مدينة دوما التي كانت معقلا لفصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.

وتحدث مصدر عسكري لوكالة سانا مساء الأحد عن "عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية".

من جهته اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصول ذلك "الاستهداف الصاروخي" مشيرا الى ان "عناصر إيرانيين" كانوا متواجدين داخل اثنتين من القواعد العسكرية التي تم استهدافها.

ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التي نفذت عملية إطلاق الصواريخ، كما لم يتحدث عن سقوط خسائر بشرية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا. واستهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي.

وفي 9 نيسان/ابريل قتل سبعة إيرانيين من بين 14 شخصا في ضربة جوية صباحية على قاعدة التيفور الجوية في سوريا، وألقت روسيا وإيران بمسؤوليتها على إسرائيل التي لم تنف أو تؤكد ذلك.

وفي العاشر من نيسان/ابريل نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ايسنا" شبه الرسمية عن علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي للشؤون الخارجية، قوله إن "هجوم الكيان الصهيوني على سوريا لن يمر بلا رد".

وسعت إسرائيل الى تجنب التورط مباشرة في الحرب السورية، إلا أنها تؤكد شنها عشرات الغارات الجوية في سوريا لمنع إيصال أسلحة متطورة الى حزب الله اللبناني الذي تعتبره عدوا لها.

ويدعم حزب الله وإيران وروسيا نظام الأسد.