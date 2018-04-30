قوات سعودية تشارك في مناورات عسكرية بمدينة إزمير التركية

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، اكتمال وصول قواتها إلى مدينة إزمير غربي تركيا، للمشاركة في مناورات "EFES 2018"، المقرر انطلاقها في مايو/ آيار القادم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن وصول القوات السعودية إلى المدينة التركية اكتمل بوصول وحدات خاصة من القوات البرية السعودية، أمس الأحد.

وأوضحت أنه كان في استقبال القوات المشاركة في المناورات، العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري في سفارة السعودية بأنقرة، وقائد التمرين من الجانب السعودي العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي.

وكانت الدفعة الأولى من القوات السعودية المشاركة في المناورات قد وصلت يوم الجمعة الماضي.

ويعدّ "EFES 2018" أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة فيه، وتنوع طبيعة وميادين التمرين .

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة، والتدرّب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة، ورفع الكفاءة القتالية، وتعزيز التعاون العسكري.

ووفق المصدر نفسه، فإن الوحدات السعودية الخاصة، ستنفّذ، مع باقي قوات الدول المشاركة، عدداً من السيناريوهات العسكرية التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة في بيئة قتال حقيقية.

وتنطلق مناورات "EFES 2018"، في 7 مايو/ أيار المقبل، ويستمر حتّى 11 من الشهر نفسه.