20 قتيلا على الأقل في اشتباكات بين قوات موالية للنظام السوري ومسلحي ب ي د

ذكرت مصادر سورية محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الأحد، بين قوات موالية للنظام السوري ومسلحين من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا مشيرة إلى سقوط قتلى من الجانبين.

وقالت المصادر إن القوات المولية للنظام السوري سيطرت صباح أمس على قرى "الجنينة" و"الجيعة" و"شقرا" و"الحصان" شرقي نهر الفرات في الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

فقام تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي بإرسال تعزيزات إلى المنطقة تمكنت من استعادة السيطرة على القرى المذكورة بغطاء جوي أمريكي.

وقد أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل 20 على الأقل من القوات الموالية للنظام السوري، و5 من "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي.

وتُعد دير الزور المتاخمة للحدود العراقية، أكثر المحافظات السورية غنى بالموارد الطبيعية، وكان "ب ي د/ بي كا كا" سيطر على مناطق فيها في الربع الأخير من العام الماضي.

وينشط إرهابيو "ب ي د/بي كا كا" في المنطقة بدعم عسكري من الولايات المتحدة، تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية".