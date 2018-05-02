ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات الليبية إلى 15

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف، اليوم الأربعاء، مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس، إلى 15 قتيلاً و19 مصابا، وفق مصدر طبي.

وقال مدير المستشفى الميداني في طرابلس، عبدالدائم الرابطي، إن "حصيلة الهجوم على مقر المفوضية ارتفعت إلى 15 قتيلاً و19 جريحاً، موزعين على عدد من المستشفيات وبعض المصحات الخاصة بالعاصمة".

وأضاف الرابطي أن من بين القتلى موظفين بالمفوضية ومدنيين، لافتا إلى أن الإصابات متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.

ولم يحدد المصدر ما إن كانت حصيلة الهجوم تشمل مهاجمين.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرابطي إن الهجوم أسفر عن سقوط 11 قتيلا وعدد من الجرحى.

من جانبه، قال مصدر في المفوضية، إن عنصرا من تنظيم "داعش" فجّر جسده داخل المفوضية، في منطقة "غوط الشعال"، قبل أن يتسلل مسلحون آخرون، ويشتبكون مع عناصر من الأجهزة الأمنية كانت تحمي المقر، دون تحديد مصير المهاجمين.