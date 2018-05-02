قتلى مدنيون في غارات على الحدود السورية العراقية

شنت طائرات حربية غارات استهدفت قرية لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق مما أسفر عن مقتل 23 مدنياً على الأقل بينهم عشرة أطفال الثلاثاء جراء غارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا ولم يتمكن المرصد، وفق ما قال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "من تحديد ما إذا كانت الطائرات التي شنت الغارات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أميركية أم للقوات العراقية".

ونفى التحالف الدولي رداً على سؤال لفرانس برس أن يكون وجه ضربات الثلاثاء في تلك المنطقة.

واستهدفت الغارات قرية القصر الواقعة في ريف الحسكة الجنوبي وتؤوي نازحين من العراق المجاور.

وبين القتلى وبعضهم نازحون عراقيون وفق المرصد، ست نساء على الأقل وعدد من كبار السن.

وقد سبق للطيران العراقي أن شن في 19 نيسان/أبريل ضربات جوية ضد مواقع داعش في منطقة حجين في دير الزور (شرق)، ما أدى الى مقتل 36 عنصراً منه وفق بغداد.

وغالباً ما ينفي التحالف الدولي تعمد استهداف مدنيين في ضرباته. بينما أقر الخميس الماضي بأن 883 مدنياً على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد جراء الضربات التي شنها منذ بدء عملياته العام 2014 في سوريا والعراق.

وتزامنت الغارات الثلاثاء مع إعلان ميليشيا قسد التي يشكل عناصر ب ي د الإرهابي عمودها الفقري بدء المرحلة الأخيرة من الحرب ضد تنظيم داعش لطرده من آخر الجيوب التي يتحصن فيها في شرق سوريا وعلى الحدود مع العراق.