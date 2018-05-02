   
العالم العربي
القائمة الرئيسية

هجوم انتحاري يستهدف مقر مفوّضية الانتخابات الليبية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
هجوم انتحاري يستهدف مقر مفوّضية الانتخابات الليبية

تعرض مقر مفوّضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، إلى هجوم مسلح أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر لمراسل الأناضول، إن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت مقر المفوضية الكائن في منطقة "غوط الشعال".

ولفت إلى سقوط 11 قتيلا على الأقل جراء الهجوم وجريحين.

وأفاد المصدر ذاته، أن عنصراً من "داعش" فجّر نفسه داخل مقر المفوضية، قبل أن يتسلل مسلحون آخرون ويشتبكون مع عناصر من الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المقر.

بدورها نقلت قناة "النبأ"، عن مدير مدير إدارة الأمن المركزي محمد الدامجة، قوله، إن ثلاثة من قوات الأمن قتلوا نتيجة الهجوم‎ المتواصل.

بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني في بيان أنها تتابع "تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر" الذي استهدف المفوضية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شنت طائرات حربية غارات استهدفت قرية لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي...
مختارات