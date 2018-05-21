باراغواي تفتتح سفارتها بالقدس

افتتحت باراغواي، اليوم الاثنين، سفارة لها في مدينة القدس لتصبح الدولة الثالثة التي تفتتح ممثلية في المدينة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

وشارك رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل الافتتاح، وتعانقا خلال المراسم.

وقال نتنياهو في كلمة في الاحتفال: "جئت لافتتح السفارة وهذا يوم كبير لإسرائيل والقدس ".

وأضاف نتنياهو: "باراغواي دعمت الاعتراف بإسرائيل في الأمم المتحدة، ونحن لم ننسَ ذلك وكانت دائما تقف إلى جانب إسرائيل في المؤسسات الدولية".

ثم أزاح نتنياهو ورئيس باراغواي الستار عن لافتة السفارة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد افتتحت سفارتها في القدس يوم 14 من الشهر الجاري، تلتها بعد يومين غواتيمالا.

وأدان الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية والغالبية العظمى من دول العالم نقل السفارات إلى القدس، التي تعتبر مدينة مُحتلة وفق القانون الدولي.