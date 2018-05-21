طهران: سنبقى في سوريا ما دام الأسد يريدنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن وجود إيران في سوريا سيستمر ما دامت حكومة الأسد تريده.

جاء ذلك ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين في طهران، عما إذا كانت روسيا يمكن أن تجبر إيران على الخروج من سوريا، بعد دعوتها لخروج القوات الأجنبية منها.

وأكد قاسمي "لا يمكن لأحد أن يجبر إيران على فعل أي شيء. ستستمر إيران في المساعدة في سوريا مادام الأمر يتطلب ذلك، وطالما أرادت الحكومة السورية ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، في سوتشي الخميس، إنه بعد بدء العملية السياسية في البلاد، "لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا".