الأمم المتحدة تطالب حزب الله بإنهاء فعالياته العسكرية في لبنان وسوريا

دعت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام حزب الله اللبناني إلى إنهاء فعالياته العسكرية في كل من لبنان وسوريا.

جاء ذلك في تقرير قدّمه أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي انتقد فيه الأمين العام للأمم المتحدة تصرفات "حزب الله" في لبنان كميليشيا مسلحة وحزب سياسي في آن واحد.

وأوضح أنّ حزب الله انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، مبيناً أنّ تدخله في الحرب السورية بشكل مباشر، ألحق الضرر في حيادية لبنان تجاه المسائل الإقليمية.

ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول "حزب الله" والميليشيات الأخرى على السلاح.