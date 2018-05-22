مدير الصحة في أونروا ينتقد مصر وإسرائيل بعد رفضهما هبوط طائرات تركية لنقل جرحى غزة

انتقد مدير دائرة الصحة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أكيهيرو سيتا، رفض إسرائيل ومصر هبوط طائرات تركية في مطاراتهما، لإسعاف جرحى من قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء.

وشدد سيتا على ضرورة السماح بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى تركيا، إضافة إلى المصابين بأمراض غير معدية، تشكل تحديًا للاجئين، وخصوصًا السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ولفت المسؤول الأممي أن سبب انتشار تلك الأمراض هو الفقر والحياة غير الصحية التي يعيشونها.

وتعليقًا على تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للوكالة، قال: " نحن نواجه صعوبات غير عادية من الناحية المادية".

والأربعاء الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، إن إسرائيل ومصر ترفضان هبوط الطائرات التركية في مطاراتهما لتمكينها من نقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا لتلقي العلاج.

وأضاف: "الطائرات التركية مضطرة للهبوط في مطارات إسرائيل أو مصر لنقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا، إلا أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذلك حتى الوقت الراهن".