الأركان الروسية تعلن السيطرة الكاملة للنظام السوري على دمشق

قالت رئاسة الأركان العامة الروسية اليوم الأربعاء، إن العاصمة السورية دمشق باتت تحت سيطرة النظام بشكل كامل مع تحرير مخيم اليرموك من تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "سيرغي رودسكوي" رئيس دائرة العمليات بهئية الأركان العامة الروسية خلال مؤتمر صحفي عقده حول التطورات في سوريا.

وأضاف رودسكوي أن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، كان القلعة الأخيرة لـ"داعش" قرب دمشق، معتبرا المخيم بمثابة ملجأ لعناصر التنظيم الإرهابي الفارين من المناطق الأخرى.

وأشار رودسكوي أن المخيم دخل تحت سيطرة الوحدات العسكرية السورية بعد تطهيره من الإرهابيين.

من جهة ثانية نوه المسؤول الروسي أنه تم الانتهاء من تشكيل جميع نقاط المراقبة من قبل روسيا وإيران وتركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال في هذا الخصوص إن "أعمال تشكيل نقاط المراقبة على الشريط الحدودي التي يتولى فيها الجنود الروس والأتراك والإيرانيين مهامهم قد استكلمت. روسيا شكلت 10 نقاط مراقبة وتركيا 12 وإيران 7. مهمة هذه النقاط ضبط وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة".

وأشار رودسكوي إلى وجود اتصالات مستمرة بين نقاط المراقبة، مضيفا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث اشتباكات.

وأعلن الجيش التركي في 16 مايو/ أيار الجاري في بيان على موقعه الرسمي بالانترنت إنهاءه إقامة النقطة الأخيرة من نقاط المراقبة الـ 12 في إدلب السورية، لمراقبة وقف إطلاق النار في إطار اتفاقية "خفض التوتر" بسوريا.