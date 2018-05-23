عاهل الأردن يصل القاهرة لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية

وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني عبد الله الثاني، في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومًا واحدًا يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم التعاون المشترك، وفق مصدر ملاحي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن السيسي ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل كانا في استقبال العاهل الأردني بالصالة الرئاسية بالمطار.

وأضاف أنه "من المقرر أن يبحث السيسي وعبد الله الثاني عددًا من الملفات الإقليمية، يأتي في صدارتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قوله إن "السيسي يستقبل بعد ظهر اليوم الأربعاء الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة للقاهرة لمدة يوم واحد".

وتعد زيارة العاهل الأردني لمصر هي الثامنة منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في يونيو/حزيران 2014، والتي كانت آخرها في مايو/أيار 2017

وتأتي الزيارة في ظل أجواء متوترة بالمنطقة جراء نقل السفارة الأمريكية للقدس وما تبعها من استشهاد عشرات الفلسطينيين المحتجين على نقل السفارة وذكرى النكبة.