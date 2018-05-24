استهداف صاروخي لمطار عسكري تابع للنظام وسط سوريا

تعرّض مطار عسكري تابع للنظام السوري، مساء اليوم الخميس، إلى قصف صاروخي، حسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام، وأخرى محلية.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن أحد المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لما سماه "عدوانا صاروخيا".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه"، دون أن يذكر مصدر الصواريخ.

بدورها أفادت مصادر محلية، أن المطار المستهدف هو مطار "الضبعة" العسكري في ريف حمص الغربي وسط البلاد.

وأشارت المصادر إلى اندلاع حرائق في المطار بعد الاستهداف الذي رجحت أن يكون مصدره الطائرات الإسرائيلية.

وأمس قالت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، إن "قصفاً استهدف محيط محطة T2 في البادية شرقي سوريا"، حيث تشكل المحطة المذكورة نقطة عسكرية لقوات النظام.

وفي الآونة الأخيرة، دأب الطيران والمدفعية الإسرائيلية، على استهداف العديد من المواقع العسكرية التابعة للنظام والقواعد الإيرانية في مناطق متفرقة من سوريا.