العراق يعلن إلقاء القبض على مسؤول في "داعش" بالموصل

ألقت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الخميس، القبض على مسؤول في تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الموصل، مركز المحافظة، وفق مسؤول أمني.

وقال قائد شرطة نينوى، العميد الركن حمد نامس الجبوري، للأناضول: "قامت قيادة مفرزة مركز شرطة الرشيدية، التابع لمديرية قسم أبي تمام، بإلقاء القبض على مسؤول أمني بتنظيم داعش في منطقة حي النور بالجانب الشرقي لمدينة الموصل".

وأوضح أنه يُدعى عزيز محمد أمين، وكان يشغل منصب "مسؤول جرحى" التنظيم.

وأضاف أنه "قبل أحداث سقوط الموصل (بيد داعش عام 2014) كان أمين يعمل مسؤول الاغتيالات في تنظيم القاعدة، ضمن منطقة سوق السرجخانه والفاروق وسط الموصل".

وتابع الجبوري أن المتهم اعترف بقتل موظف في محافظة نينوى، يدعى بشار نامق، إضافة إلى قتل العديد من منتسبي القوات الأمنية.

وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بـ"داعش"، واعتقلت آلافا منهم، منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017، وسط انتقادات موجهة للحكومة من قبل حقوقيين يحذرون من اعتقال الأبرياء واستخدام ورقة التنظيم للتضييق على مكونات سياسية واجتماعية محددة في البلاد.